Дубилет хочет за несколько месяцев перевести документооборот всех министерств в электронный формат

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что за один-два месяца хочет перенести документооборот всех министерств в электронный формат.

Об этом он сказал во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

“Мы пытаемся внедрить единую систему и хотим добиться того, чтобы абсолютно все процессы были в электронной форме. Поэтому формально, часто, в министерствах в Кабмине документооборот есть, но почему-то все все равно утопают в ворохе бумаг. Это и кадровые процессы и бухгалтерия, и так далее. и, собственно, здесь один из самых важных аспектов в контексте диджитализации заключается в том, чтобы перевести в электронную форму все, что касается нормо-проектных актов Кабмина”, – сказал Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что основной результат деятельности Кабмина – это акты, законопроекты, постановления и распоряжения. И сейчас все они существуют в бумажном варианте.

“Не прозрачно, никто никогда не понимает, на какой стадии документ находится. Мы уже сегодня ввели в экспериментальном режиме на уровне секретариата полностью в электронной форме этот процесс. И хотим в течение месяца-двух перевести полностью в электронную форму все остальные министерства”, – добавил Дмитрий Дубилет.

По его словам, таким образом можно будет узнать, на какой стадии находятся документы, если они застряли.