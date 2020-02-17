Топ-10 товаров, на экспорте которых Украина заработала больше всего

На главные 10 товаров в экспорте 2019 года приходится 43,2% всего украинского экспорта.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в FACEBOOK.

Первое место в структуре экспорта – в кукурузы (32 млн тонн – на 11 млн больше, чем в прошлом году).

“$5,2 млрд. 1,7 млрд роста с прошлого года. 10,4% от всего экспорта.

15 млн тонн экспортировано в ЕС. Рост 26%. 4,2 млн тонн – Китай. 3,8 – Египет. 2,8 – Турция. 1,2 – Израиль. В общем 49 рынков”, – написал Качка.

На втором месте – масло подсолнечное ($3,78 млрд, доля во всем экспорте – 7,6%).

“Индия – 2,1 млн тонн (падение на 20%). ЕС – 1,77 млн тонн, рост + 37%. Китай – 838 тысяч тонн, рост +77%. Ирак – почти 400 тысяч, символический рост – 2%. В общем – 59 рынков”, – добавил заместитель министра экономики.

Замыкает топ-3 пшеница – 19,96 млн тонн, $3,65 млрд выручки, доля в экспорте – 7,3%.