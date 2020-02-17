Кабмин изменил порядок госрегистрации подзаконных актов

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют порядок государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которое разрабатывало проекты документов.

В частности, внесены изменения в постановление от 28 декабря 1992 г. № 731 “Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти”.

Также внесены изменения в постановление от 17 января 2018 г. № 55 “Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности”.

Как отметили в пресс-службе, постановлениями предусмотрены следующие изменения:

сокращение сроков представления органами власти нормативно-правовых актов на государственную регистрацию;

применение процедуры согласования таких актов с заинтересованными органами по умолчанию;

упрощение перечня документов, необходимых для проведения регистрации;

составление электронного документооборота в этой части;

установление общих подходов к подготовке проектов нормативно-правовых актов, формы, структуры и технико-юридических особенностей их разработки.

“На основе принятых постановлений Министерством юстиции Украины будут внесены соответствующие изменения в собственные акты, регулирующие порядок проведения государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов”, – говорится в сообщении.