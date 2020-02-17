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Кабмин изменил порядок госрегистрации подзаконных актов

Кабмин изменил порядок госрегистрации подзаконных актов

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют порядок государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которое разрабатывало проекты документов.

В частности, внесены изменения в постановление от 28 декабря 1992 г. № 731 “Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти”.

Также внесены изменения в постановление от 17 января 2018 г. № 55 “Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности”.

Как отметили в пресс-службе, постановлениями предусмотрены следующие изменения:

  • сокращение сроков представления органами власти нормативно-правовых актов на государственную регистрацию;
  • применение процедуры согласования таких актов с заинтересованными органами по умолчанию;
  • упрощение перечня документов, необходимых для проведения регистрации;
  • составление электронного документооборота в этой части;
  • установление общих подходов к подготовке проектов нормативно-правовых актов, формы, структуры и технико-юридических особенностей их разработки.

“На основе принятых постановлений Министерством юстиции Украины будут внесены соответствующие изменения в собственные акты, регулирующие порядок проведения государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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