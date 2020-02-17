Кабмин изменил порядок госрегистрации подзаконных актов

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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют порядок государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которое разрабатывало проекты документов.
В частности, внесены изменения в постановление от 28 декабря 1992 г. № 731 “Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти”.
Также внесены изменения в постановление от 17 января 2018 г. № 55 “Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности”.
Как отметили в пресс-службе, постановлениями предусмотрены следующие изменения:
“На основе принятых постановлений Министерством юстиции Украины будут внесены соответствующие изменения в собственные акты, регулирующие порядок проведения государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов”, – говорится в сообщении.
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