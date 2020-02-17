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В 2019 году в Киеве зарегистрировали более 2 тысяч электромобилей

В 2019 году в Киеве зарегистрировали более 2 тысяч электромобилей

В Киеве в течение 2019 года зарегистрировали 2085 электромобилей.

Об этом сообщили УНН в Главном сервисном центре МВД в ответ на запрос.

“В Киеве было зарегистрировано такое количество транспортных средств — электромобилей в течении 2019 года — 2085”, — говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что в период с 1 января 2020 года до 14 февраля 2020 года в городе Киев было зарегистрировано 280 электромобилей.

По материалам УНН
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