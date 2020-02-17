В 2019 году в Киеве зарегистрировали более 2 тысяч электромобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве в течение 2019 года зарегистрировали 2085 электромобилей.
Об этом сообщили УНН в Главном сервисном центре МВД в ответ на запрос.
“В Киеве было зарегистрировано такое количество транспортных средств — электромобилей в течении 2019 года — 2085”, — говорится в ответе на запрос.
Также отмечается, что в период с 1 января 2020 года до 14 февраля 2020 года в городе Киев было зарегистрировано 280 электромобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)Вчера, 09:37 - 1302 23
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связьВчера, 08:30 - 2102 12
Россия начнет печатать деньги для ВенесуэлыВчера, 13:26 - 799 8
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсийВчера, 09:00 - 6199 7
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)Вчера, 14:33 - 1065 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картахВчера, 14:00 - 16145 3
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсийВчера, 09:00 - 6199 7
Межбанк: гривну ждет день сюрпризовВчера, 11:25 - 5124
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)Вчера, 16:15 - 4498 2
Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)Вчера, 11:03 - 2867
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Позавчера, 12:10 - 444
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 644
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3263 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2922 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1999 2