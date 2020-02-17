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Международная организация труда прогнозирует сокращение трудоспособного населения Украины

Международная организация труда прогнозирует сокращение трудоспособного населения Украины

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Люнгман напомнил, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 годы, показав пятый с конца результат – в среднем “минус” 0,2% ежегодно.

Он указал, что инвестиции за этот период составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень – 26% от ВВП.

По его словам, при сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста продуктивности практически невозможно будет обеспечить темпы роста выше 2,5% в год.

По материалам Економічна Правда
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