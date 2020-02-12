В Украине создали рабочую группу для защиты прав обличителей коррупции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков подписал приказ о создании рабочей группы по защите прав обличителей коррупции.
Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.
“Вчера мной подписан приказ о создании рабочей группы по защите прав обличителей”, – сказал Новиков.
По его словам, в рабочую группу вошли представители Верховного Суда, НАБУ, Минюста, МОЗ, международных партнеров и другие.
“Какая ее задача? В быстрые сроки – максимально эффективно оказывать обличителям помощь в защите их трудовых прав и представительстве их в судах, реализация прав на бесплатную правовую помощь”, – отметил Новиков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)14 ч. назад - 1251 20
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь15 ч. назад - 2040 12
Россия начнет печатать деньги для Венесуэлы10 ч. назад - 736 6
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий14 ч. назад - 5929 6
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)9 ч. назад - 942 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах9 ч. назад - 13405 3
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий14 ч. назад - 5929 6
Межбанк: гривну ждет день сюрпризов12 ч. назад - 4889
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)7 ч. назад - 3956 2
Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)12 ч. назад - 2757
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 434
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 637
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3243 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2907 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1991 2