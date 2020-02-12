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В Украине создали рабочую группу для защиты прав обличителей коррупции

В Украине создали рабочую группу для защиты прав обличителей коррупции

Новый глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков подписал приказ о создании рабочей группы по защите прав обличителей коррупции.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

“Вчера мной подписан приказ о создании рабочей группы по защите прав обличителей”, – сказал Новиков.

По его словам, в рабочую группу вошли представители Верховного Суда, НАБУ, Минюста, МОЗ, международных партнеров и другие.

“Какая ее задача? В быстрые сроки – максимально эффективно оказывать обличителям помощь в защите их трудовых прав и представительстве их в судах, реализация прав на бесплатную правовую помощь”, – отметил Новиков.

По материалам УНН
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