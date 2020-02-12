Презентован смартфон на Windows 10 с поддержкой Android (фото)

Компания Emperion подтвердила разработку смартфона Nebulus, который использует архитектуру ARM, при этом устройство работает под управлением операционной системы Windows 10 on ARM.

Главным недостатком смартфона является невозможность совершать по нему звонки в обычной сотовой сети. При этом ключевым достоинством устройства станет возможность запускать приложения Android без переключения между операционными системами.

Устройство построено на базе разогнанной однокристальной системы Snapdragon 845, при этом используется собственный программный интерфейс производителя.



Фото: windowscentral.com

Emperion заявила, что «Microsoft сыграла очень важную роль в том, чтобы помочь создать это устройство».

Emperion планирует продавать смартфон через свой веб-сайт и в настоящее время ведет переговоры с оператором сотовой связи в Великобритании.



Фото: liliputing.com

Также компания планирует продавать устройство в США. Emperion Nebulus сможет переключаться в режим рабочего стола через USB-C или по беспроводному каналу, используя для этого монитор.

Разработчики обещают поддержку десктопных приложений для Windows, приложений из магазина Microsoft, а также поддержку приложений и игр для операционной системы Android.

Пока что остальные характеристики устройства не сообщаются, но известно, что пользователи смогут установить карту памяти емкостью до 2 ТБ. Что касается звонков, то производитель предлагает использовать для этого мессенджеры, так как устройство оснащено поддержкой LTE.