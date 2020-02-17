Правительство предоставит социальное жилье украинцам с низкими доходами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Читайте также: ТОП-5 способов получить бесплатное жилье в большом городе
Вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.
Пока мониторинг данных показывает существенную разницу в цене аренды койко-места в общежитии (570 грн) и комнаты/квартиры (от 3000 и 5 900 грн соответственно).
Таким образом, при доходе в размере минимальной зарплаты (4 723 грн) или минимальной пенсии (1 638 грн) при определении средней стоимости аренды на основании данных квадратного метра комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату/квартиру или дом.
Теперь лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.
Кого касаются изменения:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)Вчера, 09:37 - 1508 25
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связьВчера, 08:30 - 2365 12
Россия начнет печатать деньги для ВенесуэлыВчера, 13:26 - 1001 11
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсийВчера, 09:00 - 7244 7
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)Вчера, 14:33 - 1486 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картахВчера, 14:00 - 35368 3
Межбанк: гривну ждет день сюрпризовВчера, 11:25 - 6003
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)Вчера, 16:15 - 5509 2
Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)Вчера, 11:03 - 3282
Дубилет разоблачил в правительстве схему с поддельными лекарствамиВчера, 12:34 - 1768 1
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Позавчера, 12:10 - 472
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 660
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3306 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2957 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 2022 2