Правительство предоставит социальное жилье украинцам с низкими доходами

Кабинет Министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

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Вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.

Пока мониторинг данных показывает существенную разницу в цене аренды койко-места в общежитии (570 грн) и комнаты/квартиры (от 3000 и 5 900 грн соответственно).

Таким образом, при доходе в размере минимальной зарплаты (4 723 грн) или минимальной пенсии (1 638 грн) при определении средней стоимости аренды на основании данных квадратного метра комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату/квартиру или дом.

Теперь лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.

Кого касаются изменения: