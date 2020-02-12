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Китайские компании не могут платить зарплату сотрудникам из-за коронавируса

Китайские компании не могут платить зарплату сотрудникам из-за коронавируса

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В попытках замедлить распространение эпидемии, унесшей уже более 2 тыс. жизней, китайские власти и крупные компании призывают работников оставаться дома.

Китайские компании сообщают сотрудникам, что у них нет денег для выплат или что они не должны платить зарплату сотрудникам, находящимся на карантине и не посещающим работу в полном объеме.

Так, руководство парка развлечений Lionsgate Entertainment World в китайском городе Чжухай, который приостановил работу, сказало сотрудникам израсходовать свои оплаченные выходные дни и готовиться к неоплачиваемому отпуску.

Отмена занятий в школе программирования и робототехники в Ханчжоу обернется для сотрудников потерей от 30% до 50% зарплаты.

“Неделя неоплаченного отпуска – это очень тяжело, – говорит 32-летний Джейсон Лам, который работает шеф-поваром в одном из дорогих ресторанов в Гонконге. – У меня недостаточно средств, чтобы покрыть расходы в текущем месяце”.

На текущий момент рано оценивать, сколько человек могли лишиться зарплаты в результате вспышки коронавируса, пишет Bloomberg. По данным опроса китайского кадрового агентства Zhaopin, в котором приняли участие свыше 9,5 тыс. человек, более одной трети респондентов говорят, что знают о существовании подобного риска.

По материалам Економічна Правда
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