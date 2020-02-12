Начальника Бердянского порта уличили в причинении государству ущерба на 2,5 млн грн

В Запорожской области правоохранители разоблачили начальника Бердянского морского порта в злоупотреблениях, которые нанесли государству ущерб на сумму 2,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, 19 февраля детективы НАБУ сообщили начальнику государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, в рамках расследования, сыщиками задержаны еще трое человек, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместитель начальника и инженера государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт», а также бывшая руководительница коммерческой компании.

По данным правоохранителей, указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании денежные средства за фактически непоставленное оборудование.