АЗС Shell проиграло АМКУ апелляцию по штрафу на 79 миллионов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании “Альянс Холдинг” (сеть АЗС Shell) на решение о взыскании с нее 79,4 млн гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на решение суда от 10 февраля.
Как сообщалось, штраф был наложен на “Альянс Холдинг” в октябре 2016 вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по величине штраф после ОККО и WOG.
“Альянс Холдинг” пытался оспорить решение АМКУ в суде. Процесс длился три года, в результате в ноябре 2019 года Верховный суд окончательно отклонил иск компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)12 ч. назад - 1186 19
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь13 ч. назад - 1957 12
Россия начнет печатать деньги для Венесуэлы8 ч. назад - 680 6
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий13 ч. назад - 5494 6
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)7 ч. назад - 819 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах8 ч. назад - 10047 3
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий13 ч. назад - 5494 6
Межбанк: гривну ждет день сюрпризов10 ч. назад - 4450
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)6 ч. назад - 3324 2
Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)11 ч. назад - 2575
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 418
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 628
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3231 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2890 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1987 2