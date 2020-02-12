АЗС Shell проиграло АМКУ апелляцию по штрафу на 79 миллионов

Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании “Альянс Холдинг” (сеть АЗС Shell) на решение о взыскании с нее 79,4 млн гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на решение суда от 10 февраля.

Как сообщалось, штраф был наложен на “Альянс Холдинг” в октябре 2016 вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по величине штраф после ОККО и WOG.

“Альянс Холдинг” пытался оспорить решение АМКУ в суде. Процесс длился три года, в результате в ноябре 2019 года Верховный суд окончательно отклонил иск компании.