0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

АЗС Shell проиграло АМКУ апелляцию по штрафу на 79 миллионов

АЗС Shell проиграло АМКУ апелляцию по штрафу на 79 миллионов

Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании “Альянс Холдинг” (сеть АЗС Shell) на решение о взыскании с нее 79,4 млн гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на решение суда от 10 февраля.

Как сообщалось, штраф был наложен на “Альянс Холдинг” в октябре 2016 вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по величине штраф после ОККО и WOG.

“Альянс Холдинг” пытался оспорить решение АМКУ в суде. Процесс длился три года, в результате в ноябре 2019 года Верховный суд окончательно отклонил иск компании.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.