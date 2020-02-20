Использование шлаков при строительстве дорог можно увеличить в 5 раз, - аналитик

По подсчетам аналитиков, Украина без проблем может увеличить использование шлаков в дорожном строительстве как минимум в пять раз.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГМК-Центр.

“В Украине насчитывается около 430 тыс. км дорог. Если ежегодно ремонтировать хотя бы 3 тыс. км, около 0,6% их количества, то использование шлаков увеличится минимум до 5 млн т – это в пять раз больше, чем на сегодняшний день”, – отметил аналитик ГМК-Центр Андрей Глущенко.

В целом Украина использует приблизительно вдвое меньше шлаков в дорожном строительстве, чем другие страны мира.

В 2018 году украинские предприятия отправили на утилизацию лишь 4,9 млн т шлаков, или 45,5%. При этом 2,1 млн т пошло на производство цемента, еще 1 млн т – на дорожное строительство.

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает финансирование автодорожного строительства в размере 73,7 млрд грн. Это на 36% больше, чем в 2019 году.