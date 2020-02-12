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В НАПК работают над упрощением электронного декларирования - Новиков

В НАПК работают над упрощением электронного декларирования - Новиков

Национальное агентство по предупреждению коррупции разработало новый программный компонент для реестра деклараций, чтобы упростить электронное декларирование. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики сказал глава НАПК Александр Новиков.

“Мы хотим сделать электронное декларирование максимально простым для всех субъектов. Для добропорядочных граждан это должно быть легким инструментом отчетности об их доходах и расходах. Одновременно он должен обеспечить надлежащий финансовый контроль за теми служащими, которые используют власть для коррупционных практик. Для этого в НАПК уже разработан новый программный комплект для реестра деклараций”, – сказал Новиков.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сообщило, что не проводит проверку декларации Президента Украины Владимира Зеленского.

По материалам УНН
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