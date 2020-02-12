Дубилет сказал, во сколько обошлась подготовка отчета правительства

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Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что подготовка отчета правительства за 2019 год обошлась государству в 84 тысячи гривен.
Об этом он заявил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 19 февраля в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли, что для подготовки отчета правительства за 2019 год было потрачено 84 тысячи гривен.
“Действительно, это правда. Это та сумма, которая фигурирует в СМИ, это та сумма, которая была потрачена на привлечение дизайнеров и консультантов, чтобы правильно оформить этот отчет”, – сказал он.
Дубилет добавил, что если бы он делал такую работу, когда еще работал в бизнесе, он бы сделал этот заказ, поскольку считает это решение эффективным.
Как сообщалось, 17 февраля отчет о ходе и результатах выполнения деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году был обнародован на сайте Верховной Рады.
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