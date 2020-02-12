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Дубилет сказал, во сколько обошлась подготовка отчета правительства

Дубилет сказал, во сколько обошлась подготовка отчета правительства

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что подготовка отчета правительства за 2019 год обошлась государству в 84 тысячи гривен.

Об этом он заявил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 19 февраля в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли, что для подготовки отчета правительства за 2019 год было потрачено 84 тысячи гривен.

“Действительно, это правда. Это та сумма, которая фигурирует в СМИ, это та сумма, которая была потрачена на привлечение дизайнеров и консультантов, чтобы правильно оформить этот отчет”, – сказал он.

Дубилет добавил, что если бы он делал такую работу, когда еще работал в бизнесе, он бы сделал этот заказ, поскольку считает это решение эффективным.

Как сообщалось, 17 февраля отчет о ходе и результатах выполнения деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году был обнародован на сайте Верховной Рады.

По материалам УКРИНФОРМ
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