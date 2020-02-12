В 2020 году Украина должна погасить 600 млн евро долга за транши от ЕС - правительство

Украина в 2020 году должна погасить 600 миллионов евро, которые правительству перечислил Европейский Союз в рамках макрофинансовой помощи. Нового транша ЕС Украина пока не получила.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам государственного долга Украины Юрий Буца.

«Если посмотреть на внешние погашения, то в этом году наибольшее погашение коммерческого долга — $1,4 млрд евробондов в сентябре. Остальные крупные погашения — официальные: 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС $1 млрд облигаций, выпущенных под американскую гарантию, и $480 млн — кредиты МВФ», — сообщил уполномоченный по вопросам госдолга.

Он отметил, что эти заимствования не уместно заменять выпуском облигаций, ведь тогда государство будет тратить на обслуживание долга намного больше средств. Оптимальным является привлечение нового льготного финансирования, которое пока задерживается.

«Вы видели комментарии европейской стороны, что все предварительные условия украинской стороной выполнены. Другие переговоры привязаны к программе МВФ. Как только получим утверждение программы на Совете директоров — сможем публично о них говорить», — сообщил Буца, комментируя, когда именно Украина может получить макрофинансовую помощь от ЕС.

Пик выплаты по государственному долгу Украины приходится на май, июль и сентябрь 2020 года. В частности, в мае Украина должна погасить 1 миллиард долларов под гарантии США, в июле — 600 миллионов евро от ЕС, а в сентябре — 1,4 миллиарда долларов по еврооблигациям.