Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)

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Лоукостер Ryanair устраивает быструю распродажу 100 тысяч авиабилетов из Киева, Львова и Одессы в города Европы.
Такая информация содержится на сайте компании.
Акционные билеты из Одессы в Познань, Вроцлав и Берлин от 5 евро:
Билеты можно приобрести до 20 февраля – на рейсы с 1 марта по 31 мая.
Из Киева можно купить билеты в Вильнюс, Варшаву, Берлин и Софию.
Ранее сообщалось, что Ryanair предложила пассажирам Wizz Air спасательные тарифы из Одессы. На маршруты из Одессы в Будапешт, Гданьск и Вроцлав с вылетами, начиная с апреля, Ryanair предлагает цены от 19,99 евро в один конец, для линии Одесса-Катовице действует цена от 23,99 евро, для маршрута Одесса-Берлин – от 27,99 евро в один конец.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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