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Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)

Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)

Лоукостер Ryanair устраивает быструю распродажу 100 тысяч авиабилетов из Киева, Львова и Одессы в города Европы.

Такая информация содержится на сайте компании.

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Акционные билеты из Одессы в Познань, Вроцлав и Берлин от 5 евро:

Билеты можно приобрести до 20 февраля – на рейсы с 1 марта по 31 мая.

Из Киева можно купить билеты в Вильнюс, Варшаву, Берлин и Софию.

Ранее сообщалось, что Ryanair предложила пассажирам Wizz Air спасательные тарифы из Одессы. На маршруты из Одессы в Будапешт, Гданьск и Вроцлав с вылетами, начиная с апреля, Ryanair предлагает цены от 19,99 евро в один конец, для линии Одесса-Катовице действует цена от 23,99 евро, для маршрута Одесса-Берлин – от 27,99 евро в один конец.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair вернул тариф Flexi Plus. Ryanair в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus.
  • Преимущества тарифа:
  • провоз двух вещей в ручной клади;
  • выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне;
  • бесплатная регистрация в аэропорту;
  • возможность изменения даты вылета или маршрута на +/-1 день без доплат.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

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По материалам Finance.UA
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