Украина выплатит кредиторам по ВВП-варрантам в 2021 году до 2 млрд грн

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По ВВП-варрантам, которые были выпущены в 2015-м году, Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 млрд грн в период с 2021 по 2024 год.
Об этом пишет ЭП.
При росте ВВП на 3-4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста; при росте от 4% – кредиторы получают 40% одного процента роста между 3 и 4% + 40% превышения темпов роста от 4%.
“Рост реального ВВП за 2019-й год понятен – 3,2-3,3%. Однако даже после того, как в марте Госстат объявит данные о росте и назовет объем ВВП в гривне, сумма выплаты останется не до конца понятной”, – говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
В мае 2021 года Минфину нужно будет осуществлять выплату в долларах по среднему курсу за два месяца, которые будут предшествовать дате выплаты.
“Сказать уверенно, каким будет курс более чем за год, невозможно. Ожидаемый объем выплат в 2021 году составит 40-80 млн долл. (примерно до 2 млрд грн. – Ред.) “, – прогнозирует аналитик.
Хотя в Минфине заявляли, что триггеры, которые должны были запустить выплаты по ВВП-варрантам, не наступили.
Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $ 3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.
Согласно условиям выплат, если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $ 125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. Если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 гг. платежи ограничены 1% ВВП.
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