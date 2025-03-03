В Украине с 1 апреля будут применять новый коэффициент к акцизу на сигареты — Finance.ua

В Украине с 1 апреля будут применять новый коэффициент к акцизу на сигареты Сегодня 09:48 — Казна и Политика

В Украине с 1 апреля будут применять новый коэффициент к акцизу на сигареты

С 1 апреля этого года производители и импортеры сигарет в Украине будут применять коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Применение коэффициента обусловлено тем, что по результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, что меньше нормативных 60%.

В ГНС уточнили, что повышающий коэффициент будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет без фильтра и сигарет с фильтром.

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Коэффициент 1,1 будет действовать при расчете акцизного налога, уплачиваемого за марки, полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года, а также при определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель-декабрь 2025 года.

Также в ГНС объяснили особенности отражения применения коэффициента 1,1 в налоговой отчетности за 2025 год.

Укрінформ По материалам:

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