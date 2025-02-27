В Украине продолжается разработка еАкциза: контрафакта станет меньше — Finance.ua
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В Украине продолжается разработка еАкциза: контрафакта станет меньше

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Речь идет о цифровой системе контроля за оборотом табака и алкоголя, сообщили в Минцифры.
еАкциз будет базироваться на уникальных идентификаторах для каждой единицы товара. Так государство, бизнес и потребители будут отслеживать продукцию и контролировать уплату акцизного налога. Аналогичная система действует в Европейском Союзе и показала эффективность в борьбе с контрафактом.
В Украине же еАкциз объединит три важные функции:
  • Track & Trace — контроль цепи поставки подакцизных товаров.
  • Уплата акцизного налога — подтверждение уплаченного акцизного налога в системе еАкциз.
  • Контроль деятельности экономических операторов — предоставление инструментария органам ГНС для контрольно-проверочной работы.
Украинские специалисты в Польше, Германии и Люксембурге изучили процессы генерации уникальных идентификаторов на упаковке, технические аспекты их нанесения, проверки и подключения систем через API. Отдельно провели встречи с крупнейшими производителями табачных изделий по взаимодействию бизнеса и государства в интеграции еАкциза в Украине.
По материалам:
bigkyiv
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