В Украине продолжается разработка еАкциза: контрафакта станет меньше — Finance.ua

В Украине продолжается разработка еАкциза: контрафакта станет меньше Сегодня 16:47

Речь идет о цифровой системе контроля за оборотом табака и алкоголя, сообщили в Минцифры.

еАкциз будет базироваться на уникальных идентификаторах для каждой единицы товара. Так государство, бизнес и потребители будут отслеживать продукцию и контролировать уплату акцизного налога. Аналогичная система действует в Европейском Союзе и показала эффективность в борьбе с контрафактом.

В Украине же еАкциз объединит три важные функции:

Track & Trace — контроль цепи поставки подакцизных товаров.

Уплата акцизного налога — подтверждение уплаченного акцизного налога в системе еАкциз.

Контроль деятельности экономических операторов — предоставление инструментария органам ГНС для контрольно-проверочной работы.

Украинские специалисты в Польше, Германии и Люксембурге изучили процессы генерации уникальных идентификаторов на упаковке, технические аспекты их нанесения, проверки и подключения систем через API. Отдельно провели встречи с крупнейшими производителями табачных изделий по взаимодействию бизнеса и государства в интеграции еАкциза в Украине.

bigkyiv По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.