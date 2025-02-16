Поступления акцизного налога в бюджет выросли почти на 40% по сравнению с 2024 годом — Finance.ua

Поступления акцизного налога в бюджет выросли почти на 40% по сравнению с 2024 годом Сегодня 07:12 — Казна и Политика

Поступления акцизного налога в бюджет выросли почти на 40% по сравнению с 2024 годом, Фото: freepik

В январе 2025 года общий фонд государственного бюджета получил 9,3 млрд грн акцизного налога, что на 39,9% (или 2,6 млрд грн) больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

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В ГНС отметили, что показатель доходов выполнен на 128%. Это позволило привлечь дополнительные 2 миллиарда гривен в бюджет.

Что помогло увеличить поступления

акцизный налог с ввезенных табачных изделий — на 2,3 млрд грн, или 228,5% от плана (1,8 млрд грн);

— на 2,3 млрд грн, или 228,5% от плана (1,8 млрд грн); акцизный налог с произведенной в Украине ликероводочной продукции — на 0,1 млрд грн, или 120,9% от плана (0,6 млрд грн).

Напомним, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, в 2024 году агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога среди производителей подакцизной продукции в Украине.

В частности, в государственный бюджет поступило 105,2 млрд грн, из которых 85,9 млрд грн (81,7%) — именно от произведенной в Украине аграрной продукции.

579,9 млн грн. Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, задержка подписания президентом закона о повышении акцизов на табачные изделия с 1 января 2025 года стоит бюджету Украины

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