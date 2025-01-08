Автогаз подорожал из-за повышения акцизов на горючее: какие цены на АЗС — Finance.ua
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Автогаз подорожал из-за повышения акцизов на горючее: какие цены на АЗС

Энергетика
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Автомобиль
Автомобиль
Стоимость автогаза в Украине на фоне повышения с 1 января 2025 года ставки акциза подорожали в рознице в среднем на 65 копеек — до 36,03 грн/л.
Об этом пишет отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95»
Больше всего в среднем — на 1,3 грн, до 37,99 грн/л — подорожало горючее на станциях KLO, тем самым достигнув уровня цен премиальных сетей. Последние — ОККО, WOG и SOCAR — увеличили стоимость ресурса на 1 грн.
Такой же прирост и у сетей BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» и «Катрал». Чуть больше 1,2 грн добавили в UPG. В остальном — в среднем 20−90 копеек.
Самая низкая цена на газ — 32,29 грн/л — у «БРСМ-Нафта» в Николаевской области (+ 10 копеек до 31 декабря). Далее следует Marshal в Житомирской со стоимостью 32,39 грн/л (+1 грн с начала года).
Основная причина повышения цен — рост акцизных ставок с 1 января, который номинально прибавляет 1,3 грн/л.
Дополнительными факторами остаются цены у зарубежных поставщиков.
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По материалам:
Економічна Правда
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