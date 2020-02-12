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Кабмин упростил процедуру получения разрешений на использование недр

Кабмин упростил процедуру получения разрешений на использование недр

Кабинет Министров на заседании 19 февраля одобрил постановление, которое позволит упростить процедуру получения разрешений на использование недр.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства.

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“Мы приняли постановление Кабмина, которое меняет процедуру, упрощает процедуру получения разрешений на использование недр. Последние какие-то барьеры, недостатки, которые существовали для недропользователей, мы убираем, убираем определенные предпосылки для возникновения коррупции», – сказал Гончарук.

По его словам, аукционы должны быть прозрачными, предприятия и инвесторы, которые хотят вкладывать средства в добычу полезных ископаемых в Украине, должны быть в одинаковых условиях и быть защищенными от произвола чиновников.

По материалам УКРИНФОРМ
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