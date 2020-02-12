Нацбанк продал недостроенную базу отдыха в Карпатах за 17,3 млн грн (фото)

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Национальный банк Украины продал недостроенную базу отдыха в городе Яремче за 17,33 миллиона гривен.
О продаже свидетельствуют / UA-PS-2020-01-16-000089-1 результаты аукциона в системе Prozorro.Продажи.
Аукцион по продаже проходил не традиционным методом (когда цена пошагово возрастает), а путем пошагового снижения цены продажи. Стартовая цена базы отдыха НБУ составляла 32,25 миллиона гривен.
Самую высокую цену за туристическую базу дала компания «Конате Групп» — 17,33 миллиона гривен. Второе самое большое предложение составляло 17 миллионов гривен.
Фото: prozorro.sale
Продать недостроенную базу отдыха Нацбанк пытался еще летом 2019 года. Тогда стартовая цена помещения составляла 77,39 миллиона гривен.
Фото: prozorro.sale
По данным НБУ, база отдыха построена на 96%, площадь жилых помещений составляет более 2 тысяч квадратных метров. Новым владельцам нужно проложить к базе канализацию и газопроводы.
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