Акциз на автомобили: как читатели Finance.ua предлагают развивать украинский автопром

Недавно мы писали о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили. Такой идеей поделился нардеп от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий.

Идея заключается в том, чтобы отменить акциз и оставить только 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины для новых и подержанных авто.

Чиновник аргументирует свой взгляд тем, что в других странах, где нет акцизов, выпускают более 1 млн авто, а в Украине “никакой автомобилестроительной отрасли уже давно не существует”. В пример Заблоцкий приводит Словакию и Чехию, где выпускается более 1 млн авто и при этом нет никаких ограничений на покупку подержанных автомобилей.

Предложенные в законопроекте изменения должны дать толчок развитию украинской автомобилестроительной отрасли. А изменив систему налогообложения, по мнению депутата, цены на авто в Украине приравняются к европейским, что со своей стороны поможет владельцам автомобилей на еврономерах перейти на украинские.

Пользователи сайта сразу начали обсуждение темы, учитывая и акцизы, и возраст нынешнего украинского автопарка, и его экологическую составляющую.

В частности, Rainbow считает идею нардепа уместной и дополнил ее собственным предложением запретить ввозить на таможенную территорию Украины автомобили определенного возраста:

Пользователь komp заметил, что при таких действиях власти Украина станет сплошным парковочным местом для авто на еврономерах. Взамен он предложил свое видение решения проблемы, учитывая даже экологичность транспортного средства:

Эта же проблема беспокоит и форумчанина valera2011, который предлагает по-своему бороться со старыми автомобилями и фальшивыми документами об их техосмотре:

sozdavalkaprilogen сосредоточился на отечественном автопарке “в возрасте”. По его мнению, чтобы обновить автомобили в Украине, прежде всего, нужно повысить уровень жизни граждан:

Не обошлось и без комментариев о состоянии украинских дорог. В частности, vp407266 подчеркнул потребность в ремонте автомобильного пути в Ужгороде:

А форумчанин sena_2008atp пошутил, что отмена акциза, который составляет примерно 1% от стоимости автомобиля, не сделает погоды: