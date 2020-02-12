Акциз на автомобили: как читатели Finance.ua предлагают развивать украинский автопром

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Недавно мы писали о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили. Такой идеей поделился нардеп от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий.
Идея заключается в том, чтобы отменить акциз и оставить только 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины для новых и подержанных авто.
Чиновник аргументирует свой взгляд тем, что в других странах, где нет акцизов, выпускают более 1 млн авто, а в Украине “никакой автомобилестроительной отрасли уже давно не существует”. В пример Заблоцкий приводит Словакию и Чехию, где выпускается более 1 млн авто и при этом нет никаких ограничений на покупку подержанных автомобилей.
Предложенные в законопроекте изменения должны дать толчок развитию украинской автомобилестроительной отрасли. А изменив систему налогообложения, по мнению депутата, цены на авто в Украине приравняются к европейским, что со своей стороны поможет владельцам автомобилей на еврономерах перейти на украинские.
Пользователи сайта сразу начали обсуждение темы, учитывая и акцизы, и возраст нынешнего украинского автопарка, и его экологическую составляющую.
В частности, Rainbow считает идею нардепа уместной и дополнил ее собственным предложением запретить ввозить на таможенную территорию Украины автомобили определенного возраста:
Пользователь komp заметил, что при таких действиях власти Украина станет сплошным парковочным местом для авто на еврономерах. Взамен он предложил свое видение решения проблемы, учитывая даже экологичность транспортного средства:
Эта же проблема беспокоит и форумчанина valera2011, который предлагает по-своему бороться со старыми автомобилями и фальшивыми документами об их техосмотре:
sozdavalkaprilogen сосредоточился на отечественном автопарке “в возрасте”. По его мнению, чтобы обновить автомобили в Украине, прежде всего, нужно повысить уровень жизни граждан:
Не обошлось и без комментариев о состоянии украинских дорог. В частности, vp407266 подчеркнул потребность в ремонте автомобильного пути в Ужгороде:
А форумчанин sena_2008atp пошутил, что отмена акциза, который составляет примерно 1% от стоимости автомобиля, не сделает погоды:
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