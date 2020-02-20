Экономист объяснил, как правильно считать доходы украинцев

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В прошлом году покупательная способность украинцев выросла. Ведь реальная зарплата стала больше, а уровень инфляции снизился. Правда, замедление роста цен – временное явление, рассказал экономист Борис Кушнирук.
“Благодаря курсовому укреплению гривны импортные товары подешевели. В то же время проблемы возникли у отечественных аграриев. Цены на внешних рынках упали. Им ничего не осталось, как распродавать свою продукцию на внутреннем рынке по заниженным ценам. За падением цен может начаться падение объемов производства. Это вызовет новую волну подорожания”, – объясняет Кушнирук.
По его словам, инфляция, которую считает Госстат, не отражает реальную ситуацию в стране.
“Когда население возмущается на заявления, что продукты и услуги дешевеют, то оно в определенной степени право. Статистике нужно менять расчеты. Делать их примерно по четырем группам населения – низкий прожиточный минимум, средний, выше среднего, высокий. Для них создавать индивидуальные потребительские корзины и показывать, что происходит с ценами в конкретных случаях”, – говорит экономист.
Добавляет, что кроме средней зарплаты необходимо рассчитывать медианный доход.
“Представьте себе небольшую компанию, где руководитель получает 100 тысяч гривен, а девять других сотрудников – по 9 тысяч гривен. Получается, что средняя зарплата около 20 тысяч. При этом для сотрудников, не имеющих и 10 тысяч, такие рассказы выглядят издевательством”, – объясняет Кушнирук.
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