Xiaomi запатентовал умную защитную маску для лица

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Маска для лица была востребована для защиты пользователей от экологических проблем, таких как загрязнение воздуха. В настоящее время они стали более востребованы в Китае из-за вспышки коронавируса.В то время как Xiaomi уже продает маски для лица в своей стране, компания получила патент на новые “умные маски” от Управления по патентам и товарным знакам США. Описание патента показывает, что интеллектуальная маска от Xiaomi будет оснащена процессором для вычисления всех данных, которые собирают датчики на маске. Собранные данные будут сохранены в маске на карте памяти, а также могут быть переданы на другие устройства благодаря модулю подключения.
Наряду со всем этим, есть также встроенная батарея, которая питает стандартный воздушный фильтр. Маска будет иметь акселерометры и гироскопы, которые помогут маске определить, движется ли пользователь или находится в неподвижном положении. Датчики на смарт-маске Xiaomi будут регистрировать такие данные, как общее время ношения, поглощение загрязнений, объем дыхания, показатели дыхания и другие.
Маска также может быть подключена к мобильному приложению, которое будет показывать все данные в режиме реального времени, а также предоставлять информацию о погоде и качестве воздуха в городе пользователя.
Маски Xiaomi
Умная маска также сможет обнаружить потенциальные нарушения дыхания, а также может порекомендовать более здоровый метод дыхания. Тем не менее, обратите внимание, что это всего лишь заявка на патент от Xiaomi, которая была выдана, и компания не указала, планирует ли она выпустить такой продукт на рынке. Даже если это произойдет, нет гарантии, что смарт-маска будет доступна для покупки на рынке в ближайшее время.
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