Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)

Оператор ГТС Украины информирует о качестве газа в регионах Украины. Об этом сообщает tsoua.com .

Оператор ГТС выполняет только транспортировку природного газа, входящего в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.

Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в январе 2020 года, составляет 8227 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.

Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.

Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, находящихся в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных согласно требованиям действующего законодательства.

Полный перечень смотрите по ссылке .

Справка Finance.ua: