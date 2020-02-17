Apple разрешит покупать вещи в дополненной реальности (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Apple обновила функцию Quick Look: отныне пользователи iPhone и iPad смогут не только просматривать товары в дополненной реальности, но и сразу покупать их.
Об этом передает TechCrunch.
Quick Look компания запустила еще в 2018. Она создает 3D-модель предметов и предлагает просмотреть, как они будут выглядеть в дополненной реальности.
Теперь продавцы смогут добавить к товару кнопку для быстрой покупки при помощи Apple Pay. Также эта кнопка может быть ссылкой на чат службы поддержки клиентов.
Фото: techcrunch.com
Как пишет издание, сейчас функцией воспользовались лишь некоторые американские онлайн-магазины: Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen и 1-800-Flowers.
Apple также работает над поддержкой пространственного звука для разработчиков Quick Look для iOS и iPad OS. Это обновление добавляет соответствующие звуки к 3D-моделям, например, звук динамиков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)Вчера, 09:37 - 1284 22
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связьВчера, 08:30 - 2081 12
Россия начнет печатать деньги для ВенесуэлыВчера, 13:26 - 778 8
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсийВчера, 09:00 - 6109 7
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)Вчера, 14:33 - 1021 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картахВчера, 14:00 - 15036 3
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсийВчера, 09:00 - 6109 7
Межбанк: гривну ждет день сюрпризовВчера, 11:25 - 5042
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)Вчера, 16:15 - 4299 2
Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)Вчера, 11:03 - 2824
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Позавчера, 12:10 - 442
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 643
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3255 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2913 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1994 2