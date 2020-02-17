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Apple разрешит покупать вещи в дополненной реальности (фото, видео)

Apple разрешит покупать вещи в дополненной реальности (фото, видео)

Компания Apple обновила функцию Quick Look: отныне пользователи iPhone и iPad смогут не только просматривать товары в дополненной реальности, но и сразу покупать их.

Об этом передает TechCrunch.

Quick Look компания запустила еще в 2018. Она создает 3D-модель предметов и предлагает просмотреть, как они будут выглядеть в дополненной реальности.

Теперь продавцы смогут добавить к товару кнопку для быстрой покупки при помощи Apple Pay. Также эта кнопка может быть ссылкой на чат службы поддержки клиентов.


Фото: techcrunch.com

Как пишет издание, сейчас функцией воспользовались лишь некоторые американские онлайн-магазины: Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen и 1-800-Flowers.

Apple также работает над поддержкой пространственного звука для разработчиков Quick Look для iOS и iPad OS. Это обновление добавляет соответствующие звуки к 3D-моделям, например, звук динамиков.

По материалам hromadske.tv
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