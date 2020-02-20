Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)

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В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
В 2019 году самыми опасными профессиями были (данные Госслужбы по вопросам труда):
Наиболее опасными за январь 2019 и 2020 годов стали профессии слесарь и газосварщик. В 2019 их ставка выросла до 12 500 грн.
Зарплата машиниста установок, которая была самой опасной в январе 2020 г. – заработная плата в 2019 году поднялась на 10% и составила 11 000 грн.
Рабочие сферы сельского хозяйства получили травмы 7 раз, а их заработок в 2019 году составил 9750 грн.
Самое существенное повышение оклада у водителей — на 25%, средний заработок составлял 15 000 грн.
Водитель находится на 2-м месте среди самых опасных за январь 2019 года и 2020 года — 7 травматических случаев.
Строители, как представители одной из самых рискованных профессий, получали 15 000 грн в 2019 году.
Профессия охранника тоже в рейтинге самых рискованных профессий — 4 смертельных случая за период, а заработная плата, по сравнению с другими, была самой низкой — 7700 грн в 2019 году, что на 19% выше прошлогодней.
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