Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)

В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

В 2019 году самыми опасными профессиями были (данные Госслужбы по вопросам труда):

слесарь, газосварщик, машинист установок, водитель, строитель, охранник и определенные профессии сельскохозяйственного сектора.

Наиболее опасными за январь 2019 и 2020 годов стали профессии слесарь и газосварщик. В 2019 их ставка выросла до 12 500 грн.

Зарплата машиниста установок, которая была самой опасной в январе 2020 г. – заработная плата в 2019 году поднялась на 10% и составила 11 000 грн.

Рабочие сферы сельского хозяйства получили травмы 7 раз, а их заработок в 2019 году составил 9750 грн.

Самое существенное повышение оклада у водителей — на 25%, средний заработок составлял 15 000 грн.

Водитель находится на 2-м месте среди самых опасных за январь 2019 года и 2020 года — 7 травматических случаев.

Строители, как представители одной из самых рискованных профессий, получали 15 000 грн в 2019 году.

Профессия охранника тоже в рейтинге самых рискованных профессий — 4 смертельных случая за период, а заработная плата, по сравнению с другими, была самой низкой — 7700 грн в 2019 году, что на 19% выше прошлогодней.

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