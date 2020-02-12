18 тысяч и выше: "Укравтодор" обещает улучшить условия труда

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Укравтодор подписал проект новой редакции Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. Его задача – улучшить условия труда в секторе.
Об этом пишет “Укравтодор” на своей странице в FACEBOOK.
Речь идет о повышении заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений работникам дорожной сферы, а также обеспечении охраны труда на работах с повышенной опасностью.
Председатель Укравтодора Александр Кубраков отметил: «Сейчас команда Укравтодора, с учетом институтов, служб, ГАК «Автомобильные дороги Украины», насчитывает около 20 тысяч работников, и именно от этих людей зависит будущее дорожной отрасли. Поэтому важно обеспечивать для них оптимальные условия труда.
По информации частных компаний, выполняющих дорожные работы, заработная плата в секторе имеет сезонность:
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