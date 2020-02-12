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18 тысяч и выше: "Укравтодор" обещает улучшить условия труда

18 тысяч и выше: "Укравтодор" обещает улучшить условия труда

Укравтодор подписал проект новой редакции Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. Его задача – улучшить условия труда в секторе.

Об этом пишет “Укравтодор” на своей странице в FACEBOOK.

Речь идет о повышении заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений работникам дорожной сферы, а также обеспечении охраны труда на работах с повышенной опасностью.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков отметил: «Сейчас команда Укравтодора, с учетом институтов, служб, ГАК «Автомобильные дороги Украины», насчитывает около 20 тысяч работников, и именно от этих людей зависит будущее дорожной отрасли. Поэтому важно обеспечивать для них оптимальные условия труда.

По информации частных компаний, выполняющих дорожные работы, заработная плата в секторе имеет сезонность:

  • 18-20 тысяч грн в месяц не в сезон;
  • около 20-30 тысяч грн в месяц в строительный сезон.

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По материалам Finance.UA
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