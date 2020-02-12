SpaceX и Space Adventures планируют отправить туристов в космос в 2021 году (видео)

Американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила сделку со Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.

Об этом сообщает Space Adventures.

Полететь на орбиту Земли туристы должны на космическом корабле Crew Dragon. Как отметили в компании, успешный первый запуск этого корабля SpaceX на МКС (Международная космическая станция. – Ред.) и успешное испытание его аварийного отделения позволили двум компаниям заключить партнерское соглашение.

В первом полете примут участие четверо человек, они выйдут в космос на корабле Crew Dragon, но не будут состыковываться с МКС, а будут находиться в свободном полете на орбите планеты. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — в середине 2022 года.

«Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать возможными космические полеты для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией», — сказала Гвин Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.

Как отмечает издание Techcrunch, компания Space Adventures имеет опыт отправки в космос туристов — она организовала путешествие семи частных лиц на МКС на российских кораблях «Союз».

Сколько будет стоить билет на Crew Dragon для полета в космос, не сообщается.