SpaceX и Space Adventures планируют отправить туристов в космос в 2021 году (видео)

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Американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила сделку со Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.
Об этом сообщает Space Adventures.
Полететь на орбиту Земли туристы должны на космическом корабле Crew Dragon. Как отметили в компании, успешный первый запуск этого корабля SpaceX на МКС (Международная космическая станция. – Ред.) и успешное испытание его аварийного отделения позволили двум компаниям заключить партнерское соглашение.
В первом полете примут участие четверо человек, они выйдут в космос на корабле Crew Dragon, но не будут состыковываться с МКС, а будут находиться в свободном полете на орбите планеты. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — в середине 2022 года.
«Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать возможными космические полеты для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией», — сказала Гвин Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.
Как отмечает издание Techcrunch, компания Space Adventures имеет опыт отправки в космос туристов — она организовала путешествие семи частных лиц на МКС на российских кораблях «Союз».
Сколько будет стоить билет на Crew Dragon для полета в космос, не сообщается.
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