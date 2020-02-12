Рада рассмотрела 482 из 4018 поправок к закону о рынке земли

По состоянию на вечер 18 февраля 2020 года Верховная Рада Украины рассмотрела 482 поправки, поданные депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.

Рассмотрение поправок к документу возобновили после недельного перерыва в заседаниях Верховной Рады. Предыдущий сессионный день депутатов был 7 февраля 2020 г. Тогда Верховная Рада рассмотрела 32 поправки к законопроекту о рынке земли.

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В целом за 18 февраля депутаты рассмотрели 266 поправок к законопроекту о рынке земли.

За первую сессионную неделю рассмотрели 216 поправок к законопроекту.