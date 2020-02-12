В "Слуге народа" хотят, чтобы сумму компенсации за банки устанавливал суд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Член фракции “Слуга народа” и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение о компенсации прежним владельцам банков должен принимать суд.
Об этом он сообщил в интервью “Укринформу”.
В частности, комментируя законопроект №2571, который среди прочего запрещает возвращать “ПриватБанк” Коломойскому и одновременно позволяет ему получить компенсацию, Гетманцев отметил, что его комитет вовсе не рассматривает вопрос компенсации как таковой.
“Обсуждается вопрос формулы для исчисления размера этой компенсации или ее отсутствия. Мне кажется, было бы правильно, чтобы решение относительно суммы убытков и компенсации принимал суд, учитывая мнение экспертов”, – сказал нардеп.
По его словам, в текущей редакции проект закона предусматривает, что лицо может обжаловать любое решение Национального банка только на законных основаниях.
“Нам кажется, это противоречит Конституции, решения должны оспариваться еще и на основаниях обоснованности, целесообразности и других, перечисленных в ст.2 Кодекса административного судопроизводства. Иначе – это сужение права граждан на иск. Что, опять же, не соответствует Конституции и Европейской конвенции”, – пояснил Гетманцев.
В то же время, нардеп не смог назвать конкретных сроков принятия соответствующего законопроекта, однако назвал вероятность его принятия высокой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 14537 17
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 2070 9
25 млн: сколько потратили на создание приложения «Дiя»Вчера, 16:15 - 1218 6
Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 годаВчера, 16:00 - 919 6
Через пять лет - миллион: Кабмин обещает создавать рабочие местаВчера, 14:09 - 520 4
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 14537 17
Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.uaВчера, 13:32 - 3239 1
В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)Вчера, 12:33 - 2450
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 2070 9
Объемы депозитов населения в 2020 году продолжат быстро увеличиватьсяВчера, 13:01 - 2050
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 298
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 534
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3103 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2774 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1923 2