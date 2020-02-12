Поступления от продажи ОВГЗ упали до 1,5 млрд грн

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Министерство финансов по итогам аукциона 18 февраля привлекло в бюджет 1,53 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Это в шесть раз меньше, чем на аукционе 11 февраля – 9,2 млрд грн.
Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.
От продажи 6-месячных ОВГЗ привлечено 344 млн грн; 1-летних – 1,152 млрд грн; 3-летних – 32 млн грн.
Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних гривневых бумаг – 9,63%, 3-летних гривневых – 10,11%.
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