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Ученые впервые использовали искусственный интеллект (ИИ) для точного измерения кровотока. Благодаря этим данным можно предвидеть инфаркт и инсульт у пациентов.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона и компании Barts Health NHS Trust взяли снимки магнитно-резонансной томографии сердца и сосудов более тысячи людей и дали искусственному интеллекту проанализировать их. Ученые с помощью системы обнаружили, что у пациентов с уменьшенным кровотоком был повышен риск развития опасных состояний.
Прогноз ИИ сравнивали с мнением квалифицированных врачей. Как оказалось, компьютер научился предсказывать инфаркт и инсульт даже лучше, чем специалисты.
«Это исследование демонстрирует потенциал технологии визуализации с помощью искусственного интеллекта для улучшения выявления заболеваний сердца. Эта система может приблизить клиницистов к созданию более точной медицины для оптимизации ухода за пациентами», — рассказали ученые.
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