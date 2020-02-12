"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь (инфографика)

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.

Когда повысит с 1 марта 2020 года.

Тарифы «Простой» и «Простой минимальный» будут повышены на 10%:

до 71,65 грн в месяц за тарифный план «Простой минимальный»,

до 73,81 грн в месяц за «Простой».

“Укртелеком” с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания. Она будет повышена до 45 грн, а услуга переустановки радиоточки из одной комнаты в другую повысится с 35,22 до 60 грн.