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"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь (инфографика)

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.

Когда повысит с 1 марта 2020 года.

Тарифы «Простой» и «Простой минимальный» будут повышены на 10%:

  • до 71,65 грн в месяц за тарифный план «Простой минимальный»,
  • до 73,81 грн в месяц за «Простой».

“Укртелеком” с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания. Она будет повышена до 45 грн, а услуга переустановки радиоточки из одной комнаты в другую повысится с 35,22 до 60 грн.

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По материалам Finance.UA
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