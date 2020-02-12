"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь (инфографика)

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Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.
Когда повысит с 1 марта 2020 года.
Тарифы «Простой» и «Простой минимальный» будут повышены на 10%:
“Укртелеком” с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания. Она будет повышена до 45 грн, а услуга переустановки радиоточки из одной комнаты в другую повысится с 35,22 до 60 грн.
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