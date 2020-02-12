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В ВР рассказали, сколько поправок подали в закон об игорном бизнесе

В ВР рассказали, сколько поправок подали в закон об игорном бизнесе

Ко второму чтению законопроекта “Об игорном бизнесе” поступило около 3500 поправок.

Об этом на своей страничке в FACEBOOK написала заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

Так, парламентарий подчеркнула, что народные депутаты во время третьей сессии Верховной рады должны были рассмотреть более 400 законопроектов.

“Но работа парламента парализована на несколько месяцев. Все это время мы будем рассматривать тысячи поправок к земельному закону, большинство из которых фактически является поправочным спамом. Судя по всему, этим инструментом блокирования работы парламента наши оппоненты планируют активно пользоваться в дальнейшем. Около 3500 поправок подано в законопроект о легализации игорного бизнеса. Столько же ожидаем к законопроекту о медиа”, – написала нардеп.

Напомним, представитель Кабмина в ВР Елена Шуляк отметила, что в случае принятия законопроекта “Об игорном бизнесе” бюджет государства должен получить поступления в размере не менее 9 миллиардов гривен.

Справка Finance.ua:

  • В начале января Верховная рада поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Проектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.
По материалам РБК-Украина
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