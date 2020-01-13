Рада поддержала за основу закон о легализации азартных игр

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Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.
За документ проголосовали 260 нардепов.
Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.
Исключено положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в гостиницах.
Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное; устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей.
Документом устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.
Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований; создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, что дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, который подчинен Кабинету министров. В компетенцию комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведения соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.
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