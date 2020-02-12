Фонд госимущества планирует продать в этом году более 500 предприятий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд государственного имущества в 2020 году планирует продать более 500 предприятий.
Об этом в ходе круглого стола по аспектам реализации политики в сфере приватизации в Украине и введения социальных компенсаторов во время приватизации объектов государственной собственности сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
Читайте также: В Украине в этом году хотят продать пять объектов крупной приватизации
“В этом году мы планируем продать более 500 предприятий. Среди них будут малые объекты, недвижимость и так называемые неработающие объекты”, – сказал Сенниченко.
Он напомнил, что в текущем году приватизация должна принести государственному бюджету около 12 млрд гривен, из них 6 млрд будут привлечены в бюджет от малой приватизации и 6 млрд грн – от большой.
По словам Сенниченко, ФГИУ будут переданы на приватизацию и сельскохозяйственные предприятия.
“Есть блок сельскохозяйственных предприятий, но пока нет понимания, по какой формуле будут приватизированы те предприятия, у которых есть большие наделы земли”, – сказал председатель ФГИУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 12978 15
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 1796 9
Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 годаВчера, 16:00 - 781 5
25 млн: сколько потратили на создание приложения «Дiя»Вчера, 16:15 - 985 4
Через пять лет - миллион: Кабмин обещает создавать рабочие местаВчера, 14:09 - 446 4
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 12978 15
Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.uaВчера, 13:32 - 3125 1
В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)Вчера, 12:33 - 2380
Объемы депозитов населения в 2020 году продолжат быстро увеличиватьсяВчера, 13:01 - 1833
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 1796 9
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 267
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 516
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3074 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2764 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1915 2