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Фонд госимущества планирует продать в этом году более 500 предприятий

Фонд госимущества планирует продать в этом году более 500 предприятий

Фонд государственного имущества в 2020 году планирует продать более 500 предприятий.

Об этом в ходе круглого стола по аспектам реализации политики в сфере приватизации в Украине и введения социальных компенсаторов во время приватизации объектов государственной собственности сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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“В этом году мы планируем продать более 500 предприятий. Среди них будут малые объекты, недвижимость и так называемые неработающие объекты”, – сказал Сенниченко.

Он напомнил, что в текущем году приватизация должна принести государственному бюджету около 12 млрд гривен, из них 6 млрд будут привлечены в бюджет от малой приватизации и 6 млрд грн – от большой.

По словам Сенниченко, ФГИУ будут переданы на приватизацию и сельскохозяйственные предприятия.

“Есть блок сельскохозяйственных предприятий, но пока нет понимания, по какой формуле будут приватизированы те предприятия, у которых есть большие наделы земли”, – сказал председатель ФГИУ.

По материалам УКРИНФОРМ
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