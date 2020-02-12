Должностным лицам банка «Михайловский» сообщили о подозрении в выводе 283 млн грн

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Бывшему исполняющему обязанности председателя правления и 6 должностным лицам банка «Михайловский» сообщили о подозрении в якобы безосновательном выводе более 283 млн грн средств банка и убытков Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По версии следствия, чиновники в феврале 2015 года заключили кредитные договоры с грубым нарушением законодательства и внутренних документов банка, впоследствии перечислив более 283 млн грн на счета различных юридических лиц.
Как сообщается, они, вероятно, понимали, что эти кредитные средства не вернут банку. Поэтому банк «Михайловский» отнесли к неплатежеспособным.
«В нем введена временная администрация и начата процедура выведения с рынка, включая возмещение средств вкладчикам банка за счет денежных ресурсов Фонда гарантирования», – добавили в ведомстве.
Производство открыли по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц…) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Должностным лицам грозит штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Банк «Михайловский» вывели с рынка и признали неплатежеспособным 23 мая 2016 года, в октябре того же года компания-акционер банка решила обжаловать это решение НБУ.
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