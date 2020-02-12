Китай применил блокчейн в борьбе с коронавирусом

Власти Китая в поддержке предприятий, пострадавших от последствий распространения коронавируса, частично отказались от архаичных финансов и применили технологию блокчейн для организации финансовых потоков.

После китайского Нового года уже 87 предприятий получили займы на сумму более $200 млн через трансграничную пилотную финансовую платформу блокчейн, сообщил на пресс-конференции заместитель директора Государственной администрации по иностранным валютам Сюань Чаннэн, передает CNBC.

Сюань отметил, что с тех пор, как провинция Хубэй присоединилась к платформе в январе, расположенные в ней иностранные компании увеличили эффективность в организации финансирование экспортной торговли. На подачу заявки и получения ссуды уходит всего один день. В то время, как в традиционных финансах этот процесс занимает несколько дней или недель.

«Трансграничная финансовая платформа услуг блокчейн может сыграть значительную роль и помочь средним и малым предприятиям повысить эффективность и удобство получения финансирования экспортной торговли и другой финансовой кредитной поддержки», — передает CNBC слова Генри Ма, директора по информационным технологиям WeBank.

Ма также отметил, что с помощью блокчейн регуляторы могут лучше анализировать транзакции и быстрее реагировать на мошенничество или риски.