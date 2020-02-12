25 млн: сколько потратили на создание приложения «Дiя»

Разработка приложения по предоставлению госуслуг онлайн “Дія” обошлась государственному бюджету в 25 млн 580 тыс. грн.

Об этом написал в Telegram народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

В частности, Гончаренко опубликовал копию ответа Министерства цифровой трансформации на соответствующий запрос комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

“25 580 000 гривен — вот цена цифровой трансформации от Зе-команды. Именно столько средств было выделено на разработку и реализацию “Дії”, — подчеркнул Гончаренко.

“Генеральный директор этого “хлебного” государственного предприятия, например, имеет должностной оклад 100 000 гривен, его зам — 90 000. Всего заработный фонд только самой администрации составляет более 600 000 гривен”, — указал Гончаренко.

Ранее сообщалось, “Дия” опередила “TikTok” в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев. За четверо суток приложение “Дія” загрузили более 1 миллиона украинцев, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн.

Справка Finance.ua:

6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн платформы “Дія. Цифровое образование”.

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

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