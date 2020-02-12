Сотрудничество Украины с МВФ напрямую влияет на стоимость государственных заимствований — уполномоченный по госдолгу

В Украинском правительстве отмечают, что на стоимость государственных заимствований и, в частности, облигаций больше всего влияет сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам государственного долга Юрий Буца.

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«Важнейший фактор, который влияет на цену наших облигаций — это продолжение сотрудничества с МВФ: корреляция между заявлениями и ожиданиями относительно сотрудничества и уровнем котировок наших облигаций очень четкая», — сообщил Буца.

По его словам, сейчас Украина очень зависима от ситуации на мировых рынках и от того, на сколько эффективно и быстро правительство сможет подписать новое соглашение о сотрудничестве с МВФ.