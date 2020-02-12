Готовимся к посевной: новая партнерская программа для аграриев от ПУМБ и «Сингента»

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) присоединился к программе «ЛегкоПосівна 2020» ведущей агрохимической компании «Сингента».

В рамках программы агро клиенты банка могут воспользоваться предложением на приобретение семян и средств защиты растений на выгодных условиях финансирования по сниженной процентной ставке – 10.33% годовых в гривне. Ассортимент компании «Сингента» насчитывает более 80 средств защиты растений, большое количество гибридов и сортов семян полевых и овощных культур, пользующийся большим спросом среди представителей агро индустрии по всему миру.

«Посевная кампания едва ли не самый важный и волнующий этап для каждого фермерского хозяйства. Эффективно ли были проведены посевные работы, покажет будущий урожай, который, не в последнюю очередь, зависит от качества выбранных семян и СЗР. Присоединившись к «ЛегкоПосівна 2020» компании «Сингента», мы позаботились о том, чтобы наши клиенты накануне посевной смогли получить выгодное финансирование и обеспечить свое предприятие лучшей продукцией», – отмечает Владимир Онищук, руководитель развития продаж агро ПУМБ.