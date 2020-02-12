Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.ua

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Недавно мы писали о возможности существенного снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Стоит отметить, что в 2019 году украинцы уплатили НДФЛ на сумму в 3,4 млрд грн.
В Министерстве финансов сообщили, что этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой от правительства участвовала министр финансов Оксана Маркарова.
“Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (сейчас 18% +1,5%)”, – такое сообщение появилось в Twitter Минфина.
При этом отмечается, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.
Пользователи Finance.ua не могли обойти такую новость стороной, поэтому делились своими мыслями на форуме. Например, Tabak думает, что снизить ставки налога на доходы физлиц следовало уже давно. Кроме того, пользователь считает целесообразным и отменить военный сбор, ставка которого составляет 1,5% от начисленной заработной платы:
Rainbow тоже высказал свое мнение. Форумчанин считает абсурдным является налог на доходы с депозита (ставка
- 18%). По его мнению, несправедливо, что налог на доходы не применяется к ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа):
В свою очередь форумчанин hxbbgaf посетовал на налогообложение минимальной зарплаты. Он уверен, что для минималки этот налог необходимо отменить:
А пользователь Ромасик вспомнил недавнюю инициативу Александра Дубинского, который подал в Верховную Раду законопроект №2758, где предлагается установить прогрессивное налогообложение на доходы физлиц в зависимости от суммы их дохода:
Очевидно, рассчитав количество работающих граждан в Украине, slavkomitrych удивился количеству средств НДФЛ, уплаченных украинцами за прошлый год:
По его сообщение cannabis_ua ответил, что такое число вполне вероятно, ведь многие украинцы работают без официального трудоустройства:
А вот форумчанин awant уверен, что государство получило по НДФЛ гораздо больше, однако скрывает их, чтобы не провоцировать недовольство граждан:
Возвращаясь к теме отмены налога на доходы физлиц, пользователь fishman заверил, что такой ход со стороны Минфина реализуется только после расширения базы налогообложения:
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