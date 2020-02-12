Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.ua

Недавно мы писали о возможности существенного снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Стоит отметить, что в 2019 году украинцы уплатили НДФЛ на сумму в 3,4 млрд грн.

В Министерстве финансов сообщили, что этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой от правительства участвовала министр финансов Оксана Маркарова.

“Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (сейчас 18% +1,5%)”, – такое сообщение появилось в Twitter Минфина.

При этом отмечается, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

Пользователи Finance.ua не могли обойти такую ​​новость стороной, поэтому делились своими мыслями на форуме. Например, Tabak думает, что снизить ставки налога на доходы физлиц следовало уже давно. Кроме того, пользователь считает целесообразным и отменить военный сбор, ставка которого составляет 1,5% от начисленной заработной платы:

Rainbow тоже высказал свое мнение. Форумчанин считает абсурдным является налог на доходы с депозита (ставка

- 18%). По его мнению, несправедливо, что налог на доходы не применяется к ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа):

В свою очередь форумчанин hxbbgaf посетовал на налогообложение минимальной зарплаты. Он уверен, что для минималки этот налог необходимо отменить:

А пользователь Ромасик вспомнил недавнюю инициативу Александра Дубинского, который подал в Верховную Раду законопроект №2758, где предлагается установить прогрессивное налогообложение на доходы физлиц в зависимости от суммы их дохода:

Очевидно, рассчитав количество работающих граждан в Украине, slavkomitrych удивился количеству средств НДФЛ, уплаченных украинцами за прошлый год:

По его сообщение cannabis_ua ответил, что такое число вполне вероятно, ведь многие украинцы работают без официального трудоустройства:

А вот форумчанин awant уверен, что государство получило по НДФЛ гораздо больше, однако скрывает их, чтобы не провоцировать недовольство граждан:

Возвращаясь к теме отмены налога на доходы физлиц, пользователь fishman заверил, что такой ход со стороны Минфина реализуется только после расширения базы налогообложения: