Британия потратит больше $1 млрд на создание самого мощного метеорологического компьютера

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Британское правительство выделит около $1,6 млрд на разработку и создание метеорологического суперкомпьютера. Его основное предназначение – прогнозировать наступление шторма, определять местность, которую с наибольшей вероятностью затопит, и анализировать глобальные изменения климата.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Компьютер создаст “цифрового двойника” нашей атмосферы с такими данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и т.д. Новый суперкомпьютер будет находиться в распоряжении Британского Метеорологического бюро.
“Эти инвестиции в конечном итоге обеспечат более ранние и точные сообщения об изменениях в погоде, помогут построить устойчивый мир в условиях постоянно меняющегося климата и смягчат переход Британии к экономике с низким выбросом углеродов в атмосферу”, – считает исполнительный директор Метеорологического бюро, профессор Пенни Эндерсби.
Сейчас у Британии уже есть суперкомпьютер — Cray XC40. Срок его эксплуатации закончится в 2022 году. Новый суперкомпьютер должен быть в 10 раз мощнее нынешнего.
Наличие такого устройства уже себя оправдало. По данным Британского правительства, крупные штормы Ciara и Dennis были предсказаны за 5 дней. Это позволило местным властям и экстренным службам подготовиться к непогоде. Также последние данные по климатическим прогнозам были использованы для того, чтобы проработать сценарии будущих наводнений и выделить финансирование на ликвидацию последствий от непогоды.
Примерно, $1,1 млрд финансирования будет израсходовано на создание самого суперкомпьютера. Остальное — это инвестиции в создание исследовательских центров и программного обеспечения для развития возможностей компьютера.
Также суперкомпьютер будет использоваться университетами для разработки лекарств, развития искусственного интеллекта и других видов исследований.
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