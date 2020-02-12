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Работницы двух банков оформляли "липовые" кредиты на клиентов

Работницы двух банков оформляли "липовые" кредиты на клиентов

В Днепре работницы двух банков оформляли кредиты на клиентов без их ведома.

Подруги от имени своих клиентов, пользуясь предоставленными им копиями документов, подавали заявления друг другу на выдачу кредитов. Так смогли украсть 500 тыс. грн, сообщили в отделе расследования экономических преступлений полиции Днепропетровской области.

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“Одна подруга оформляет документы о том, что к ней якобы обратился за получением кредита один из людей, личные данные которых предоставил ей другой человек. И выдает сама себе пластиковые банковские карты на их имя, с кредитными средствами на каждой по 20 тыс. гривен”, – говорится в сообщении.

Для того, чтобы схема продолжала работать и не была уличена службой безопасности банка, мошенницы периодически проводили по каждому из кредитов минимальные платежи.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

По материалам Газета по-Украински
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