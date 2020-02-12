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В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявлений

В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявлений

В Киеве разоблачили мошенника, который под видом покупки валюты незаконно завладел средствами потерпевшего в сумме $30 тыс. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“Так, подозреваемый 12.02.20, действуя в группе лиц, разместил на сайте minfin.com.ua объявление о покупке иностранной валюты по выгодному курсу. В этот же день по указанному объявлению обратился потерпевший и договорился о встрече с целью продажи $30 тыс.”, – сообщается на сайте прокуратуры.

Когда потерпевший прибыл на место встречи, которая состоялась на столичной улице Саксаганского, подозреваемый предложил ему сесть на заднее сиденье автомобиля. Сразу после этого мужчина заблокировал двери автомобиля, якобы для обмена денежных средств. Дождавшись, когда потерпевший достал денежные средства, подозреваемый выхватил из рук потерпевшего вышеуказанную сумму и скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

По материалам УБР
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