За январь крупным бизнесом уплачено более 5 млрд грн ЕСВ

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Уплата налога с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса, начисленных плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС за январь 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала года в Сводный бюджет поступило 1,2 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 23,9%, или на 237,4 млн грн больше, чем за январь 2019 года.
За январь 2020 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 5,2 млрд грн единого социального взноса, что на 659,9 млн грн, или на 14,3% больше прошлогодних показателей.
Также в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, или на 73,6 млн грн выросли поступления по военному сбору, которого уплачено в государственный бюджет в размере 476,5 млн грн.
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