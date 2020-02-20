Google отказывается от проекта бесплатного Wi-Fi во всем мире

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Американская корпорация Google больше не будет поддерживать проект Station, предусматривающий развитие бесплатных сетей Wi-Fi в мире.
“В понедельник Google заявил, что завершает проект Station — обеспечивший бесплатный Wi-Fi на более чем 400 железнодорожных станциях Индии и тысячах других общественных мест в ряде регионов мира”, — говорится в сообщении.
Известно, что воплощение в жизнь проекта Google Station началось в 2015 году. После Индии, Google расширил свой проект на Индонезию, Мексику, Таиланд, Бразилию, Филиппины, Нигерию и Вьетнам, а 3 месяца назад запустил Station в ЮАР.
Как отмечается, в течение многих лет Google также выбирал способы монетизации проекта Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователи подключаются к интернету.
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